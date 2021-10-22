Минск, , 00:13 — REGNUM «Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Кибер-Партизаны» и Telegram-чата «Кибер-сливы», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — сообщило 21 октября в своём телеграм-канале МВД Белоруссии.

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В соответствии с принятым решением обновлён составленный спецслужбами Белоруссии перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности. Сейчас в нём пять позиций.

Для сравнения: составленный КГБ Белоруссии «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности» включает 395 организаций и 773 физических лица. Ведомство отнесло к «террористам» белорусских граждан — оппозиционеров и диссидентов, среди которых лидер гражданской кампании «Наш дом» Ольга Карач, давший свидетельские показания на коллег бывший сотрудник МВД Станислав Лупоносов, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и другие.

Неделей ранее, 12 октября, Совмин Белоруссии принял постановление №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» в рамках реализации положений обновлённого закона «О противодействии экстремизму». До опубликования документа госагитпроп Белоруссии поспешил дезинформировать общественность угрозами привлечения их к уголовной ответственности за подписки и чтение «деструктивных» телеграм-каналов. Проблему репрессий в отношении российских граждан за чтение запрещённых властями другой части Союзного государства ресурсов обсудили российские эксперты.

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