Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Фанаты американского рэпера Кендрика Ламара предположили, что новый альбом исполнителя может выйти уже на этой неделе после того, как он поменял обложку своего профиля в стриминговом сервисе Spotify. Об этом информирует портал The Line Of Best Fit, опираясь на мнение фанатов в твиттере.

В течение последних нескольких месяцев Ламар регулярно появлялся в медиапространстве с новостями о своем долгожданном возвращении, начав с заявления в августе, в котором он сообщил, что занимается созданием своего «последнего альбома на лейбле TDE». В прошлом месяце в Американском обществе композиторов, авторов и издателей (ASCAP) было зарегистрировано несколько новых песен от лица исполнителя, а в сентябре он выступил в качестве гостя на трех треках альбома своего двоюродного брата Baby Keem «Melodic Blue».

Накануне слухи о новом альбоме достигли пика после того, как Ламар обновил свою фотографию в своем профиле Spotify, сделав это впервые с 2017 года, когда вышел альбом «DAMN». В сети также был обнаружен фрагмент трека «Therapy Session #9». Поклонники рэпера убеждены, что Ламар может выпустить новую музыку от своего имени, учитывая приближение девятой годовщины его дебютного альбома «good kid, m.A.A.d city».

Помимо утечек и обновления фотографии в Spotify, Кендрик Ламар также был объявлен хедлайнером фестиваля «Day N Vegas» в Лас-Вегасе, который состоится через три недели.