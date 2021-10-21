Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Разработчик популярной игры Stardew Valley в жанре симулятора фермера Эрик Бароне анонсировал свой следующий проект. Трейлер он опубликовал 21 октября на своём YouTube-канале.

компания Логотип игры Stardew Valley

Новая игра геймдизайнера получила название Haunted Chocolatier, она предложит геймерам выступить в роли шоколатье, который живёт в замке с привидениями и пытается при этом управлять магазином, продающим шоколад. Бароне отметил, что проект игры находится на ранней стадии реализации.

В сентябре 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Эрик Бароне продал уже более 15 млн копий Stardew Valley. Релиз этой «пиксельной» инди-игры состоялся 26 февраля 2016 года.