Барановичи, Белоруссия, 21 октября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Вечером 18 октября в сквере у городского Дома культуры города Барановичи (Брестская область Белоруссии) подростки осквернили памятник воинам и партизанам, освобождавшим город от немецко-фашистских захватчиков. Они бросили в пламя Вечного огня ритуальные венки. О возмутившем общественность инциденте 21 октября сообщил Следственный комитет республики.

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Граждане безуспешно пытались задержать подростков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 («хулиганство») Уголовного кодекса Белоруссии.

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«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что к совершению данного преступления причастны трое подростков. Старшему из них 14 лет, а двоим по 13, — сказано в официальном сообщении. — Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертные исследования. В настоящее время с участием несовершеннолетних проводятся следственные действия».

Напомним, в 2019 году Александр Лукашенко дважды публично заявил, и в 2020 году неоднократно повторил, что Отечественные войны якобы являются «не нашими». Его очередные скандальные ревизионистские заявления вызвали широкое возмущение не только в Белоруссии, но и за рубежом. Тем не менее белорусская «вертикаль власти» приняла новую установку к исполнению, что отразилось на «идеологической и воспитательной работе с населением».

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