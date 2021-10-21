Москва, 21 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА потерпел поражение от турецкого «Галатасарая» со счетом 0:1. Единственный мяч на 82-й минуте встречи забил 23-летний полузащитник сборной Турции Керем Актюркоглу после передачи Олимпиу Моруцана.

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Это поражение стало первым для Маркуса Гисдоля в качестве главного тренера «железнодорожников».

Статистика матча («Локомотив» / «Галатасарай»)

Удары 7/8

Удары в створ 0/3

Владение 54%/46%

Угловые 6/4

Нарушения 18/11

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Едвай, Тикнизян, Рыбус, Марадишвили, Бека Бека, Баринов, Керк, Жемалетиднов, Смолов.

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркао, ван Анхольт, Анталялы, Йылмаз (Актрюкоглу, 67'), Кутлу, Чикылдэу, Бабел (Моруцан, 76'), Мухамед.

«Галатасарай», одержав вторую победу в группе и набрав семь очков, поднялся на первое место. «Локомотив» с одним очком остался на последней позиции.