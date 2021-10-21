«Локомотив» потерпел первое поражение при Гисдоле от «Галатасарая»
Москва, 21 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА потерпел поражение от турецкого «Галатасарая» со счетом 0:1. Единственный мяч на 82-й минуте встречи забил 23-летний полузащитник сборной Турции Керем Актюркоглу после передачи Олимпиу Моруцана.
Это поражение стало первым для Маркуса Гисдоля в качестве главного тренера «железнодорожников».
Статистика матча («Локомотив» / «Галатасарай»)
Удары 7/8
Удары в створ 0/3
Владение 54%/46%
Угловые 6/4
Нарушения 18/11
Составы команд:
«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Едвай, Тикнизян, Рыбус, Марадишвили, Бека Бека, Баринов, Керк, Жемалетиднов, Смолов.
«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, Нельссон, Маркао, ван Анхольт, Анталялы, Йылмаз (Актрюкоглу, 67'), Кутлу, Чикылдэу, Бабел (Моруцан, 76'), Мухамед.
«Галатасарай», одержав вторую победу в группе и набрав семь очков, поднялся на первое место. «Локомотив» с одним очком остался на последней позиции.