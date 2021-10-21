Берлин, , 23:50 — REGNUM Наплыв мигрантов через Белоруссию в ЕС является «гибридной акцией» официального Минска. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в контексте перспективы применения Евросоюзом новых экономических санкций в отношении белорусских чиновников и аффилированных с ними предприятий.

Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Тема миграции будет обсуждаться 22 октября на саммите ЕС, сообщает «Немецкая волна». Меркель недвусмысленно дала понять, что Берлин не намерен мириться с «торговлей людьми» и «гибридной агрессией», исходящей от нынешнего руководства Белоруссии.

«Мы обсудим, какие экономические санкции выбрать, чтобы дать понять, что мы осуждаем такого рода торговлю людьми со стороны государства», — заявила канцлер ФРГ.