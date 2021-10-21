Лондон, 21 октября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Британская инди-группа Metronomy в своих социальных сетях анонсировала, что выпустит новый сингл под названием «It's Good To Be Back» на следующей неделе.

(сс) Eric Nopanen Музыка

После того как в прошлом месяце Metronomy без объявлений выпустили коллаборативный мини-альбом «Posse EP Volume 1», группа вернулась в социальные сети с объявлением о том, что их фанатов в ближайшее время ждет новый материал.

https://www.instagram.com/p/CVQg8o1M3uM/

Напомним, что ранее Metronomy напомнили своим слушателям в социальных сетях, что их «альбомы выходят раз в два-три года». Их последний студийный альбом «Metronomy Forever» вышел в 2019 году.