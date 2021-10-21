Вашингтон, 21 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Студия Crystal Dynamics выпустила обновление к игре Marvel's Avengers на тему Хэллоуина. Об этом 21 октября сообщает twitter-страница проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Marvel's Avengers

В публикации блога разработчиков показаны новые хэллоуинские костюмы супергероев. Авторы игры также сообщили, что исправили около десяти серьёзных ошибок, например, они устранили редкую проблему, которая возникала, когда Тор бросал Мьёльнир.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1451211840399110144

Ранее ИА REGNUM сообщило, что с релизом очередного обновления в Marvel’s Avengers фактически появились микроплатежи, которые непосредственно связаны с игровым процессом. Отметим, что ранее Square Enix и студия Crystal Dynamics обещали не добавлять в игру такие системы монетизации.