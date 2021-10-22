22 октября 2021 | Время чтения 4 мин

На фоне того, как Facebook и Twitter начинают цензурировать контент, причем не всегда удачно, как в случае с фотографиями из австралийских музеев, которые Facebook заблокировала в рамках борьбы с порнографией, экс-глава Белого дома Дональд Трамп пообещал создать соцсеть, «чья миссия заключается в том, чтобы дать право голоса всем».

Алексей Соколов, , 00:27 — REGNUM Экс-президент СШАДональд Трамп создаст собственную медиагруппу Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет запущена новая социальная сеть TRUTH social, цель которой — «дать отпор технологическим гигантам». Приложение начнет работать в тестовом режиме в ноябре 2021 года и, как ожидается, выйдет на рынок в первом квартале 2022 года.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На фоне того, как Facebook и Twitter начинают цензурировать контент, причем не всегда удачно, как в случае с фотографиями из австралийских музеев, которые Facebook заблокировала в рамках борьбы с порнографией, Трамп пообещал создать сеть, «чья миссия заключается в том, чтобы дать право голоса всем».

Ранее сторонники Трампа были возмущены решением Twitter заблокировать аккаунт политика после 6 января, когда в Капитолии США прошли протесты, а представители Демократической партии обвинили Трампа в том, что он разжигал ненависть среди населения своими комментариями в социальной сети.

Twitter Esther Vargas

«Я создал TRUTH Social и TMTG, чтобы дать отпор технологическим гигантам. Мы живем в мире, где «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уверенно присутствует в Twitter, но в тоже время вашего президента заставили молчать. Это неприемлемо», — заявил Трамп.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я удалил Facebook около 2 лет назад, избавился от Twitter более 5 лет назад и не скучаю ни по одному из них. Однако я подпишусь на TRUTH, когда он станет доступен, хотя бы для того, чтобы поддержать величайшего президента моей жизни», — пишет RedneckNomad.

«Я больше не хочу отвечать на звонки по мобильному телефону. Я считаю эти вещи, которые мы называем удобными и забавными, навязчивыми и раздражающими. Моя жизнь стала намного спокойнее без привязанности к Facebook или мобильному телефону», — делится OttoG.

«Хорошо, что я никогда не регистрировался в социальных сетях!!! Удивительно, насколько разобщены социальные сети!!! Изначально это было для того, чтобы соединить друзей/семью. Теперь сеть заставляет замолчать тех, кто выступает против демократических взглядов! Это просто воронка денег в карманы демократов для продвижения их безумных планов. Слава Богу, Трамп отстаивает свободу слова! Лучший президент, которого США видели за последнее время. Ненавистники не любят его, потому что он был настоящим и выступал за свободу американцев! Помните — когда вы голосуете за демократов, вы получаете социализм/коммунизм в наши дни. Америка, мы много работаем и мы свободные люди!!! Если вам не нравятся ваши свободы, пожалуйста, переезжайте! Я помогу вам переехать!!!» — комментирует AnAmericanwhocares569.

«Мне нравится идея, но надеюсь, что это не будет просто кучка консерваторов/сторонников Трампа, разговаривающих друг с другом. Нам нужно нечто большее, чем место для разглагольствования. Какой-то солидный контент, который поможет сделать из демократа республиканца, был бы замечательным, но это нелегкая задача», — отмечает GaryFromWi.

«Всё, что забирает пользователей и доходы у технологических гигантов — так называемых Big Tech — является отличным приложением. Каждый патриот желает вам всяческих успехов. Всё еще мой президент!» — поддерживает jabberwock832.

Facebook momo

«Трамп был прав насчет крупных технологических компаний! Рад видеть, что он на пути к тому, чтобы быть услышанным, как и должно быть!!!» — продолжает AnAmericanwhocares569.

«Вот чем должен заниматься Трамп, а не участвовать в выборах. У него есть большой подиум для того, чтобы стать властным игроком, которого нельзя игнорировать. А на любой официальной должности он будет подвергаться постоянным нападкам», — указывает Brokendrum.

«Трамп несносен… но чопорные и правильные республиканские кандидаты никогда не смогут исправить то, что сделали Байден и его подручные. Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ ЗА МИСТЕРА НЕСНОСНОСТЬ!» — подчеркивает WhatDoesItReallyMean806.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Критикуйте Facebook и Twitter сколько угодно, но они дают вам то, что вы хотите, и вы ненавидите их за это», — пишет engao.

«С нетерпением жду возможности зарегистрироваться. Надеюсь, что они вертикально интегрировали свой хостинг, технологию центров обработки данных и т.д. Технологические гиганты обладают большой силой и уничтожат их так же, как они сделали это с Parler. Также будет интересно посмотреть, есть ли у них приложение и захотят ли Apple или Google его поддерживать», — комментирует Workingonit.

Как сообщало ИА REGNUM, в число критиков технологических гигантов — так называемых Big Tech — теперь входят как демократы, которые опасаются манипуляций со стороны доморощенных и иностранных экстремистов, так и республиканцы, которые считают, что крупные платформы настроены против консерваторов. Между тем всё большее экспертное движение, возглавляемое кругом влиятельных ученых-юристов, стремится переосмыслить антимонопольное законодательство, чтобы противостоять гегемонии этих платформ.

Сегодня на политическую предвзятость интернет-платформ жалуются в основном консерваторы. Они предполагают — в определенном смысле справедливо, — что люди, которые управляют сегодняшними платформами — Джефф Безос из Amazon, Марк Цукерберг из Facebook, Сундар Пичаи из Google и Джек Дорси из Twitter, — склонны придерживаться социально прогрессивных взглядов, даже если ими движет в основном коммерческое своекорыстие.