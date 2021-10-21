Скопье, , 23:44 — REGNUM В правительстве Северной Македонии 21 октября сообщили, что 35 афганских беженцев были перевезены из этой страны на временное пребывание в Грецию.

Международный аэропорт Скопье Hristina Dojcinova

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в Грецию вывезли активистов-борцов за права человека и права женщин и членов из семей.

На данный момент в Северной Македонии остаются 407 граждан Афганистана, которым угрожает талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) режим. Расходы на их содержание полностью покрываются международными организациями. Большинство беженцев рассчитывает на получение американской визы скорее, чем через год.

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