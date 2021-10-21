Вашингтон, 21 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Средняя мировая цена на нефть по итогам 2021 года составит $70 за баррель, что на 70% больше, чем в предыдущем году. Такой прогноз приводится в опубликованном 21 октября докладе Всемирного банка.

Minsvyaz.ru Всемирный банк

В 2022 году средняя цена на нефть составит $74 за баррель «на фоне укрепления спроса на нефть и достижения уровня, который наблюдался до пандемии», отмечается в докладе.

По мнению аналитиков Всемирного банка, главным фактором, который поспособствует повышению спроса на нефть, может стать её использование в качестве замены природному газу.

Начало снижения цен на энергоносители прогнозируется во второй половине 2022 года.