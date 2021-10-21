Вашингтон, 21 октября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Microsoft выпустила обновление операционной системы Windows 11, которое устранило ошибки, оказывавшие влияние на работу процессоров AMD Ryzen. Об этом 21 октября сообщает журнал PC Gamer.

Процессор компании AMD

На своём сайте AMD разместила информацию о том, что проблема была решена, и что обновление уже доступно пользователям новой ОС. «По состоянию на 21 октября 2021 года обновление Windows 11 KB5006746 полностью устраняет влияние на производительность (процессоров — ИА REGNUM)», — написала компания.

Напомним, релиз Windows 11 состоялся 5 октября 2021 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что эксперты аналитической компании Gartner порекомендовали пользователям не спешить с обновлением до новой версии Windows.