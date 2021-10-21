Саранск, 21 октября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. В Мордовии на фоне острой ситуации с ростом числа случаев заражения коронавирусом вводят новые антиковидные ограничения. Соответствующие решения были приняты на заседании оперативного штаба республики.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

Так, всех не вакцинированных жителей республики в возрасте старше 60 лет переводят на домашний режим. Аналогичная мера касается беременных женщин. Причем покидать место проживания пожилые граждане смогут только при необходимости выгула животных, похода в магазин или аптеку. Граждане именно этого возраста наиболее тяжело переносят заражение коронавирусом.

Временно закрываются детские игровые комнаты, которые расположены в торговых центрах, павильонах и других нежилых объектах.

Заболевшие и контактные лица должны соблюдать самоизоляцию. Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима и проведением регулярной дезинфекции в местах массового пребывания граждан.

При этом нерабочие дни в республике объявлены в соответствии с указом президента России Владимира Путина — с 30 октября по 7 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике действует постановление главного санитарного врача Татьяны Харитоновой об обязательной вакцинации работников ряда организаций. Завершить вакцинацию необходимо до 15 декабря.

С 15 октября в учреждения спорта, культуры, общественного питания, услуг жители республики допускаются только в случае предъявления QR-кода вакцинированного или переболевшего.

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Ранее было принято решение о досрочном выходе школьников на каникулы. Осенние каникулы продлятся с 25 октября по 7 ноября текущего года.

Напомним, накануне вице-премьер Татьяна Голикова включила Мордовию в перечень регионов России, где наиболее критическая ситуация со смертностью от COVID-19, госпитализацией и долей тяжёлых больных, находящихся на искусственной вентиляции лёгких.

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