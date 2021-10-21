Лос-Анджелес, США, 21 октября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер детективного боевика «Опасный» (Dangerous). Ролик был опубликован 21 октября на YouTube-канале кинокомпании Lionsgate.

Цитата из к/ф «Неудержимые 3». реж. Патрик Хьюз. 2014. США, Франция, Болгария, Германия Мэл Гибсон

Главную роль в картине исполнит Скотт Иствуд («Гнев человеческий», «Овердрайв»). В проекте также участвуют такие известные актёры, как Мэл Гибсон, Тайриз Гибсон и Брендан Флетчер.

Сюжет картины расскажет о том, как бывший заключённый и социопат Дилан Форрестер (Иствуд) посещает психиатра (Гибсон), который пытается помочь Дилану в момент, когда он впадает в ярость, пытаясь выяснить правду о загадочной смерти своего брата.

Снимает картину режиссёр Дэвид Хакл, ранее работавший над фильмами «Пила 5», «Гризли», «Жизнь на грани» и «Дочь волка». Мировая премьера «Опасного» состоится 5 ноября 2021 года.