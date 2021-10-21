Печ, Сербия, 21 октября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Миссия ОБСЕ в Косово и Метохии 21 октября похвалила так называемую полицию сепаратистского Косово за арест лиц, подозреваемых в нападении на сербский дом в городе Печ.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Мы поздравляем полицию Косово в городе Печ за то, что она арестовала подозреваемых в нападении на дом сербки Румены Любич», — говорится в сообщении миссии ОБСЕ, опубликованном на ее официальной странице.

В сообщении уточняется, что во время нападения камнями были разбиты стекла на окнах семейного дома Любичей.

«Важно бороться против преступлений и уважать членов нашего сообщества, над которыми нависает угроза», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ранее дом Румены Любич, единственной сербки, которая проживает в центре города Печ, два раза в течение одной недели забросали камнями. Имуществу Любич был нанесен материальный ущерб.