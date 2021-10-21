Минск, 21 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Белорусский государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания» расширяет свой лексикон за счёт крайне экспрессивных выражений, недопустимых в журналистской практике официальных СМИ. Очередное обновление словарного запаса новыми ругательствами первый канал государственного телевидения продемонстрировал в эфире 21 октября.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

Поводом стал миграционный кризис, ответственность за который Евросоюз возлагает на официальный Минск. В эфире гостелеканала «Беларусь 1» (входит в состав «Белтелерадиокомпании») и ранее не стеснялись в выражениях — заходила ли речь о России или о Польше, как в эфире 21 октября.

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«Еще одна жертва среди мигрантов. Польские каратели утопили в реке беженца из Сирии! О произошедшем с самого утра пишут все подконтрольные варшавской хунте ресурсы, называя это чуть ли не несчастным случаем. «Беженец утонул, потому что не умел плавать» — такие заголовки тиражируются для того, чтобы смыть очередную кровь с рук палачей европейского режима», — сказано в официальном сообщении «Белтелерадиокомпании». — Откуда писаки и их кураторы могли знать о плавательных навыках человека — история умалчивает, и понятно почему. Впрочем, такая дружная и нервная реакция указывает как раз на убийство».

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