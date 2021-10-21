Колумбия, США, 21 октября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Американский музыкант Toro y Moi, выступающий в таких жанрах, как синт-поп, чиллвейв и прогрессивный рок, подписал контракт с лейблом Dead Oceans, а также уведомил своих слушателей о том, что его новый альбом выйдет в 2022 году. Об этом сообщает новый лейбл артиста Dead Oceans в своих социальных сетях.

Музыка

В разговоре о новом соглашении исполнитель сказал: «Я рад начать следующую главу с Dead Oceans! На протяжении многих лет они постоянно следили за состоянием независимой музыки и расширяли границы популярной музыки. Еще раз спасибо всем моим поклонникам и сторонникам за то, что они так далеко продвинулись с моей музыкой, я ценю вашу любовь и время!» Соучредитель Dead Oceans Фил Уолдорф добавил: «Музыка Toro y Moi вездесуща! У Чаза так много поклонников в Dead Oceans, и мы долго мечтали о том, каково было бы работать вместе. У Чаза такие творческие амбиции в отношении своего проекта, и мы [команда Dead Oceans] не можем поверить, что каждый следующий день будем просыпаться не только как поклонники, но и как его партнеры».

https://twitter.com/DeadOceans/status/1451188406675906560

В прошлом месяце Toro y Moi выступил в качестве сопродюсера сингла группы Wet «Far Cry», который войдет в их альбом «Letter Blue».