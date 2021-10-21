Ричардсон, США, 21 октября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Студия id Software вскоре выпустит бесплатное обновление 6.66 к игре Doom Eternal. Об этом 21 октября сообщает портал PCGamesN.

Скриншот из игры Doom Eternal «Скалолазание» в Doom Eternal

Издание отметило, что патч 6.66 может стать самым большим пострелизным обновлением игры, поскольку добавит в неё режим орды, новые уровни и переработанный режим битвы.

Разработчики выложили в сеть трейлер и объявили, что обновление выйдет 26 октября 2021 года. Оно внесёт изменения в версии игры для ПК и консолей PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/ S, а также в вариант Doom Eternal для сервиса Stadia.

Напомним, релиз Doom Eternal состоялся 20 марта 2020 года. В августе ИА REGNUM сообщило, что композитор Мик Гордон заявил, что уже давно хочет переделать саундтрек игры.