Минск, , 23:09 — REGNUM Настал час на уровне конституции перераспределить полномочия между органами власти. Их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены, однако должна остаться президентской республикой, убеждён Александр Лукашенко. Так считает и преимущественное большинство граждан постсоветской республики, которые якобы выступают за сильную президентскую власть. Об этом он заявил 21 октября, проводя заседание рабочей группы по доработке проекта «новой Конституции страны», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Шилов Иван

Читайте в новостях: Лукашенко назвал нынешнюю конституцию Белоруссии авторитарной

Лукашенко считает главной задачей созданной им группы «не допустить разбалансированности системы органов государственной власти», а также «не допустить появления в стране двоевластия» и «избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий». При этом группе предстоит прописать полномочия неконституционного нового органа — «Всебелорусского народного собрания» сторонников Лукашенко, которое фактически определяет цели и задачи деятельности правительства.

Также читайте: Бурные аплодисменты, переходящие в овации: Лукашенко готовит «Год единства»

«Я абсолютно убежден, что Белоруссия должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну. И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдерживание и противовес, — заявил Лукашенко. — Это одна из фундаментальных вещей — сдерживание и противовес, на этом строятся все законы и законодательные акты, и прежде всего Основной Закон».

Ранее на эту тему: Новая белорусская конституция: 17 оттенков самостийного

Как сообщает президентская пресс-служба, в ходе заседания Лукашенко «подчеркнул, что новый проект Конституции должен разрабатываться с учетом конструктивных мнений белорусских граждан, а не с оглядкой на беглую оппозицию». При этом он сказал: «Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, — тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни ковид, и ни санкции — ни одного вопроса мы не решим».

Читайте также: Референдум в Белоруссии: как не наделать под себя