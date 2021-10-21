Анкара, 21 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Товарооборот Турции и стран Африки достиг в 2020 году $25,3 млрд, тогда как в 2003 году он был в пять раз меньше и составлял $5,4 млрд, заявил 21 октября турецкий министр торговли Мехмет Муш, выступая на бизнес-форуме Турция — Нигерия в Абудже.

Сайт президента Турции

Об этом 21 октября сообщает со ссылкой на портал Haberler.

Уточняется, что экспорт Турции в африканские страны достиг $15 млрд, а импорт составил $10 млрд.

Отмечено, что экономические отношения между Турцией и странами Африки стремительно развиваются с 2003 года благодаря реализации турецкой «Стратегии развития торговых и экономических отношений с африканскими странами».

«Турция стремится расширить сотрудничество с африканским континентом во всех областях на основе взаимной выгоды и равного партнерства», — заявил Мехмет Муш.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершает дипломатический тур африканским странам — Нигерии, Анголе и Того.