Лондон, 21 октября, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Филиппинский синт-поп исполнитель No Rome в своих социальных сетях анонсировал, что песня «When She Comes Around» — первый сингл из его грядущего дебютного студийного альбома — выйдет 22 октября.

Первая информация о грядущем сингле появилась в начале текущей недели, когда No Rome вложил 25-секундный фрагмент нового материала после чего он подтвердил, что песня появится на стриминговых сервисах в ближайшую пятницу.

https://twitter.com/no_rome/status/1450144131326545920

Сингл станет первым новым материал исполнителя с момента выхода его ремикса на композицию A. G. Cook «Windows» в мае. Отметим, что в марте этого года он также принял участие в создании песни «Spinning» своих партнеров по лейблу инди-группы The 1975.