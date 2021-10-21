Власти Киргизии хотят создать фонд развития туризма
Бишкек, 21 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Правительство Киргизии решило создать государственный фонд развития туризма и выделить ему 1 млрд сомов (838 млн рублей). Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.
Высокопоставленный чиновник отметил, что до сих пор развитию туристической инфраструктуры в стране не уделялось должного внимания — власти неоднократно давали поручения о необходимости развития туризма, но дело так и не сдвинулось с места.
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По словам премьер-министра, новый фонд получит право сдавать в аренду объекты туристической индустрии, заключать договоры об их купле-продаже, заключать договоры о совместном развитии объектов туризма и их долевом строительстве, а также привлекать инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.
«Для стимулирования туристической отрасли будут внесены изменения в законодательство в части использования земли. Большое внимание будет уделено развитию туристических кластеров, таких как Каракол с его горнолыжным отдыхом, Ош — с его богатой историей и культурой, в городе Джалал-Абаде мы будем развивать рекреационный кластер», — уточнил он.
Также Жапаров пообещал, что власти предоставят местным туристическим предприятиям целый ряд преференций.
«Каждый регион с учетом историко-культурных особенностей должен разработать простой, понятный и узнаваемый логотип, который будет способствовать узнаваемости региона среди населения и потенциальных туристов», — резюмировал глава правительства.
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