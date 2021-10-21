Бишкек, 21 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Правительство Киргизии решило создать государственный фонд развития туризма и выделить ему 1 млрд сомов (838 млн рублей). Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.

Tonkosti.ru Юрта у берегов озера Иссык-Куль. Киргизия

Высокопоставленный чиновник отметил, что до сих пор развитию туристической инфраструктуры в стране не уделялось должного внимания — власти неоднократно давали поручения о необходимости развития туризма, но дело так и не сдвинулось с места.

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По словам премьер-министра, новый фонд получит право сдавать в аренду объекты туристической индустрии, заключать договоры об их купле-продаже, заключать договоры о совместном развитии объектов туризма и их долевом строительстве, а также привлекать инвестиции, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

«Для стимулирования туристической отрасли будут внесены изменения в законодательство в части использования земли. Большое внимание будет уделено развитию туристических кластеров, таких как Каракол с его горнолыжным отдыхом, Ош — с его богатой историей и культурой, в городе Джалал-Абаде мы будем развивать рекреационный кластер», — уточнил он.

Также Жапаров пообещал, что власти предоставят местным туристическим предприятиям целый ряд преференций.

«Каждый регион с учетом историко-культурных особенностей должен разработать простой, понятный и узнаваемый логотип, который будет способствовать узнаваемости региона среди населения и потенциальных туристов», — резюмировал глава правительства.

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