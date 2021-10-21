Минск, , 22:58 — REGNUM Люди в Белоруссии привыкли, что президент постоянно вовлечён в решение самых разных актуальных вопросов. Такое мнение высказал 21 октября Александр Лукашенко, проводя заседание рабочей группы по доработке проекта «новой Конституции страны», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент — каждый день. Но не сказал какое-то слово — а где он? Это не только потому, что мы приучили к этому людей, а потому, что наши люди такие. И слава богу! Добрые, порядочные, привыкшие ориентироваться на специалистов, очень образованные», — поведал Лукашенко.

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Лукашенко заострил внимание членов рабочей группы на том, что ожидает от них инициативности и проявления активной позиции. «Давайте договоримся так, что вы не будете приходить ко мне и смотреть на меня: а что скажет президент, — потребовал он. — Это же не дело: люди не услышали от президента в течение двух недель разговоров про ковид — потеряли из виду президента. Господи, где президент!?»

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«Я готов слушать, включаться в работу, но вы предлагайте. Вы уже сильные специалисты, опытные, вы знаете, что можно вынести на Всебелорусское народное собрание, что оставить в полномочиях президента, чтобы его не перегружать, что должно быть в правительстве, местных органах власти», — сказал Лукашенко.

Обращаясь к членам группы, он заявил, что не ему их «учить тому, какой должна быть страна», отметив: «Мы все с вами ее делали собственными руками. Поэтому давайте предложим вариант Конституционной комиссии и потом — людям разных возрастов, убеждений, профессий, чтобы они поняли, что это их Конституция».

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