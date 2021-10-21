Бишкек, , 22:57 — REGNUM В Киргизии насчитывается свыше 17 тысяч неправительственных организаций. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на республиканском совете глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.

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По словам главы государства, зачастую местные НПО «излишне политизированы»

«Мы видим проблемы, которые вызывают вопросы политической безопасности. Поэтому с теми неправительственными организациями, которые будут вредить государственности и представлять угрозу для национальной безопасности страны, мы поговорим отдельно — в рамках закона», — предупредил он.

Отметим, что большинство активных неправительственных и некоммерческих организаций в Киргизии финансируется правительством и различными фондами США и Европейского союза.

Сфера их деятельности охватывает практически все сферы жизни республики — от политики и безопасности до сельского хозяйства и сохранения шаманских практик.

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