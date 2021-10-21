Вашингтон, 21 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Xbox и подтвердила, что в момент релиза игра Halo Infinite не получит поддержку технологии трассировки лучей. Об этом сотрудники компании сообщили в ролике, опубликованном 21 октября на YouTube-канале франшизы.

343 Industries Halo Infinite

Менеджер по маркетингу продуктов Xbox Ноа Бенеш заявил, что Microsoft намерена и дальше сотрудничать с компанией AMD, которая будет постепенно добавлять в Halo Infinite различные функции и технологии.

«Что самое захватывающее, мы надеемся на тесное сотрудничество с AMD, в рамках которого будем внедрять трассировку лучей в Halo Infinite», — сказал Бенеш, добавив, что добавление в игру поддержки этой технологии будет главным приоритетом разработки Halo Infinite после релиза.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Halo Infinite позволит соединяться в локальной сети ПК и консоли Xbox. Выход игры запланирован на 8 декабря 2021 года.