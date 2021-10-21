Амстердам, 21 октября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Национальный институт общественного здравоохранения Нидерландов (RIVM) зафиксировал в стране более 4,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на издание NL Times.

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Всего за последние сутки было выявлено 4609 новых случаев коронавируса.

Отдельно отмечено, что такое число заражений зафиксировано впервые с июля 2021 года.

Неделю назад ежедневно фиксировалось в среднем порядка 2,8 тыс. случаев коронавируса.

По мнению председателя Национальной сети неотложной медицинской помощи Эрнста Кейперса, в предстоящий период число заражений коронавирусом может увеличиться ещё.