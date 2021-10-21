Рим, 21 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Министр экономики Италии Даниэле Франко предлагает повышать пенсионный возраст в стране постепенно, передают национальные СМИ в четверг, 21 октября.

Старость

На 2022 год предлагается установить «правило 102» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38 лет), на 2023 год — «правило 104» (сумма возраста и стажа для выхода на пенсию — не менее 104, возраст не менее 66, стаж не менее 38 лет).

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» он был снижен до 62 лет, но при условии наличия 38 лет трудового стажа. Действие этой нормы прекратится в конце 2021 года.