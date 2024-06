Лондон, 21 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Музыкальный интернет-магазин Bandcamp, являющийся также стриминговой платформой для раскрутки инди-исполнителей, в своих социальных сетях заявил, что с 21 октября на платформе доступна вся дискография британской рок-группы Radiohead.

(сс) Raph_PH Солист Radiohead Том Йорк

Введенный в оборот каталог включает в себя как дебютный альбом группы «Pablo Honey» 1993 года, так и грядущий «Kid Amnesiae». На сайте будет также доступен для прослушивания «бонус-альбом» и невыпущенный материал со студийных сессий.

В прошлом месяце группа выпустила песню «If You Say the Word», которая стала первым синглом из компиляции «Kid Amnesiae». Она выйдет на всех стриминговых площадках 5 ноября.