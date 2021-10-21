Рим, 21 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 22 октября таксисты Италии проведут общенациональную забастовку, сообщили представители профсоюзов в четверг, 21 октября.

(сс) Nucleo Editorial Такси

Предполагается, что эта забастовка затронет и крупнейшие аэропорты страны, включая римские и миланские, что может привести к затруднениям для пассажиров.

Профсоюзы требуют от правительства ограничения влияния агрегаторов такси, а также разработки более четких и более разумных, чем нынешние, требований к участникам рынка.