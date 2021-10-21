Берлин, 21 октября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. В Германии полиция провела операцию против правоэкстремистской преступной группировки «Клан берсерков», готовившей вооруженный мятеж, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Deutsche Welle.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Неонацизм на марше

Обыски и задержания проходили в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн, Баден-Вюртемберг, Берлин и Гессен. Обнаружено и конфисковано оружие, цифровые носители информации и атрибутика экстремистской группировки.

Подозреваемыми официально объявлены 15 человек.

В переписке между подозреваемыми многократно упоминается о подготовке к «дню Х», «под которым подразумевалось вооруженное восстание против государственной власти в Германии», отмечают в правоохранительных органах.

По утверждению Deutsche Welle, в 2021 году спецслужбы Германии официально отнесли 40% сторонников правых экстремистов к категории «ориентированных на насилие», что стало самым высоким показателем за всю историю.