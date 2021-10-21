Челябинск, 21 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. С начала года сотрудники мобильных групп Челябинской таможни проверили 1775 транспортных средств, проследовавших на территорию России из Казахстана и Киргизии, сообщили 21 октября в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни

Как рассказали на пресс-конференции в честь 30-летия со дня образования Федеральной таможенной службы России заместители начальника Челябинской таможни Станислав Васёв и Евгений Мелехов, с начала года таможенниками проверено более 33 тысяч тонн товаров. Изъято из оборота:

более 18 тысяч единиц контрафактных товаров (размер предотвращенного ущерб правообладателям составил 116,5 млн руб.);

более 48 тысяч единиц товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации;

более 4 тысяч пачек сигарет и 264 бутылки алкогольной продукции без акцизных марок.

Челябинская таможня с начала года возбудила 20 уголовных дел.