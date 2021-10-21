Токио, 21 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. Мангака Кохэй Хорикоси извинился перед поклонниками его манги «Моя геройская академия». Об этом 21 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж. Нагасаки Кэндзи. 2018. Япония Изуку Мидория

«Прошу прощения за все задержки. У меня беспорядок в расписании. Я возвращаюсь в нужное русло», — такой краткий текст Хорикоси разместил в комментарии к новой главе манги, которая вышла 17 октября 2021 года.

Издание отметило, что перерывы, о которых говорит мангака, в основном были весьма короткими, при этом они никогда не длились больше недели. Автор статьи обратил внимание, что многие поклонники манги наоборот порадовались, что Хорикоси уделил немного времени себе.

Напомним, манга «Моя геройская академия» публикуется в журнале Shonen Jump с 7 июля 2014 года. Финальный эпизод пятого сезона её аниме-адаптации вышел в эфир 25 сентября 2021-го.