Рим, 21 октября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Повышение цен на электричество и газ — серьезное препятствие на пути восстановления экономики Италии, заявил в четверг, 21 октября, министр экономики Даниэле Франко.

Avij Евро

Государство уже дважды принимало решение об оказании поддержки бизнесу и гражданам для «амортизации» роста цен, однако не исключено, что это будет сделано и еще раз, отметил он.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2021 года цен на электричество и газ для домохозяйств Италии выросли на29% и 14% соответственно. Большую часть используемой электроэнергии Италия в настоящее время импортирует. По инициативе лидера «Лиги» Маттео Сальвини в стране возобновилась дискуссия о строительстве новых АЭС.