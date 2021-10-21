Рим, 21 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. Действующий премьер-министр Марио Драги был бы очень хорошим президентом Италии, заявил в четверг, 21 октября, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.

World Economic Forum Марио Драги

На вопрос о том, не намеревается ли занять этот пост он сам, Берлускони ответил, что теоретически к этому готов, но практически вопрос не рассматривается.

Формального главу государства — президента Италии утверждает парламент. Полномочия действующего президента Серджо Маттареллы заканчиваются в начале 2022 года. Представители правых партий ранее предлагали Драги выдвигаться на этот пост и одновременно провести досрочные парламентские выборы (по графику они должны пройти в 2023 году), чтобы избежать погружения политической системы страны в предвыборную борьбу вместо работы в сложном посткоронавирусном контексте.