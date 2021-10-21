Купертино, США, 21 октября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Потоковый сервис Aple TV Plus продлил комедийный сериал «Мистический квест» на третий и четвёртый сезоны. Об этом 21 октября сообщает портал The Wrap.

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Руководитель отдела программ Apple TV Plus Мэтт Чернисс сказал, что руководство платформы «влюбилось» в шоу и его персонажей. Он добавил, что не может дождаться, когда зрители увидят продолжение сериала.

Напомним, сюжет «Мистического квеста» рассказывает о команде разработчиков, которая создала крупнейшую многопользовательскую видеоигру в истории. Премьера второго сезона сериала состоялась 7 мая 2021 года, а финальный эпизод появился на сайте Aple TV Plus 25 июня 2021-го.