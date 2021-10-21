Париж, 21 октября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Самый крупный из когда-либо найденных скелетов динозавра трицератопса выставлен на торги в Париже, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на журнал Phys.org.

Динозавр

Редчайший скелет выставлен в аукционном доме Drouot в Париже, где 21 октября начались торги с помощью специализированных аукционистов Giquello.

Трицератопс — один из самых узнаваемых среди динозавров благодаря трём рогам на голове.

Скелет трицератопса, известный как «Большой Джон», имеет возраст около 66 миллионов лет, а длина его скелета приближается к восьми метрам. Палеонтологи нашли его в американском штате Южная Дакота в 2014 году.

Напомним, с 2018 года аукционный дом Drouot продал два скелета аллозавров и один скелет диплодока, получив за каждого от 1,4 млн до трёх млн евро.