Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 21 октября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. В Ноябрьске (ЯНАО) заведующая детским садом подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

50.мвд.рф Мошенничество

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах заведующая детским садом составила приказы, на основании которых её подчиненным выплачивались деньги за фактически не выполнявшуюся работу. После выплаты за фиктивное расширение зоны обслуживания и совмещение должностных обязанностей, сотрудники по требованию заведующей передавали ей выплаченные средства. Общая сумма составила более 400 тысяч рублей. Данными деньгами, по версии следствия, подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.

В отношении заведующей детским садом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).