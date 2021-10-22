Вашингтон, 22 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Для США настал переломный момент в вопрое о том, как справиться с кризисом в Мьянме, в том числе — какие принять политические и экономические меры, чтобы заставить правительство изменить свое поведение, сообщает 21 октября Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

KX Studio Мьянма

«В Бирме ухудшается ситуация, как с гуманитарной точки зрения, так и с точки зрения безопасности и экономики. Также отсутствует прогресс в политике», — сказал в интервью The Associated Press советник Госдепартамента США Дерек Чоллет.

Ранее президент США Джо Байден осудил военный переворот в Мьянме и заявил, что в отношении страны могут быть возобновлены американские санкции, если правительство не вернется на «демократический путь». По словам главы США, Мьянма сбилась с демократического пути и встала на путь беззакония.

Байден призвал мятежных военных отказаться от поползновений управлять страной.

Напомним, введённые США из-за военных действий в Мьянме 1988 г. и режима военной диктатуры 1990 г. санкции были сокращены в 2012 году. Чуть раньше США согласились восстановить дипломатические отношения с этой республикой.