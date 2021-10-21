Барселона, Испания, 21 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. 20 октября каталонская «Барселона» на своем официальном сайте объявила о подписании нового контракта с 18-летним нападающим сборной Испании Ансумане Фати. Соглашение рассчитано на шесть лет до конца сезона 2026/27.

Флаг ФК «Барселона»

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что сумма отступных за Фати по новому контракту составит 1 миллиард евро.

В текущем сезоне Ансумане Фати принял участие в пяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Леванте» и «Валенсии». Суммарно на поле футболист провел лишь 160 минут из-за того, что Фати продолжает набирать форму после тяжелой травмы мениска в ноябре 2020 года.