Москва, 21 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. В словенском городе Крань 18 октября состоялась торжественная церемония открытия бюста Михаила Лермонтова. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 21 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словения

По словам Захаровой, проект реализован по инициативе посольства России в Словении при финансовой поддержке компании «Комита». Автором памятника стал молодой словенский скульптор Бейя, отметила дипломат.

«Открытие памятника великому русскому поэту в Словении будет способствовать дальнейшему росту интереса к русскому языку и культуре, истории и современным достижениям нашей страны, придаст новый импульс развитию российско-словенского сотрудничества в различных областях», — заявила Мария Захарова.

Напомним, что Россия и Словения активно взаимодействуют в культурной и гуманитарной сфере. В июле 2016 года в городе Любляна был открыт памятник Сынам России и Советского союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн. Монумент открыли президент России Владимир Путин и глава словенского государства Борут Пахор.