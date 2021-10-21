Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 22:13 — ИА Регнум. Бывший помощник продюсера первого сезона сериала «Бэтвумен» Александр Дж. Бакстер опроверг обвинения актрисы Руби Роуз в адрес главы Warner Bros. Television Group. Об этом 21 октября сообщает портал CBR.

Eva Rinaldi Руби Роуз

Бакстер рассказал журналистам, что ухватился за возможность поучаствовать в съёмках первого сезона шоу и что это стало самым ярким моментом в начале его работы в кино и телеиндустрии. При этом он заявил, что понятия не имел о том, с каким «адом» столкнётся на съёмках. Он назвал Роуз «диктатором» и сказал, что когда актриса ушла из проекта, то оставила своих помощников «эмоционально и физически истощенными».

Бакстер отметил, что актриса общалась уважительно только с людьми, стоящими выше по должности, «постоянно опаздывала, не запоминала свои реплики», кричала на сотрудников и обращалась с ними как с «мусором». Он также рассказал о некоторых ситуациях, которые, по его мнению, хорошо демонстрируют уровень самодурства Роуз.

Ранее Руби Роуз заявила, что отказалась от роли Бэтвумен из-за того, что её шантажировал глава Warner Bros. Television Group Питер Рот. Актриса сказала, что он якобы угрожал, что в случае, если Роуз не вернётся на съёмочную площадку через 10 дней после получения травмы, то Рот закроет проект и уволит всех сотрудников.