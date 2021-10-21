Лондон, 21 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа Franz Ferdinand в своих социальных сетях сообщила, что расстается с барабанщиком Полом Томпсоном.

(сс) StockSnap Музыка

В новом посте группа подтвердила информацию о том, что Пол Томпсон, присоединившийся к группе на старте их карьеры в 2001 году, будет заменен другим барабанщиком родом из Глазго — Одри Тейт. На фотографии, которая была приложена к посту, видно как Пол передает свои барабанные палочки Одри. В своем обращении к фанатам группа написала: «Привет, мир. Пол покидает группу. Это было немного шокирующим для нас, когда мы сами об этом узнали, так что, вероятно, это будет также удивительно и для некоторых из вас. Пол был нашим другом более двадцати пяти лет, и мы с нетерпением ждем, по крайней мере, еще двадцати пяти. Он забавный, умный, чувствительный парень. И он неплохой барабанщик. Вы не можете провести 20 лет, путешествуя по миру с кем-то, не став для него семьей, и данный факт не изменится в ближайшее время. Мы рады, что вместе пережили эти приключения и впечатления, и с нетерпением хотим узнать, что его ждет дальше».

https://twitter.com/Franz_Ferdinand/status/1451216973497569280

Отметим, что Franz Ferdinand не выпускали новой музыки с момента выхода в 2018 году альбома «Always Ascending».