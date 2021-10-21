Мадрид, 21 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Крупные производители продовольствия, работающие в Испании, планируют повысить цены на свою продукцию, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на газету El Mundo.

Испания

Причинами этого решения указываются удорожание сырья, повышение цен на электроэнергию и рост транспортных расходов. Многие производители признают, что повышают цены на свою продукцию, чтобы защитить свой бизнес и доходы.

«Инфляция уже проявляется и останется такой или даже хуже», — заявил президент ассоциации компаний и производителей сектора массового потребления (AECOC) Игнасио Гонсалес.

Ассоциация AECOC включает в себя более 30 тыс. компаний.

В частности, компания Campofriо изучает варианты повышения цен, а компания Heinz уже признала, что подняла цены для компенсации роста расходов на сырье, электроэнергию и транспорт.