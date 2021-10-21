Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. Американская сторона не должна снимать с себя ответственности за то, что произошло в Афганистане, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Отметив, что глава США Джо Байден правильно сделал, что вывел контингент из Афганистана, Путин сказал:

«Но поскольку они всё-таки, как вы сказали, эту кашу заварили, тоже не должны снимать с себя ответственности за происходящие события и за будущие».

Он добавил, что народу Афганистана нужно помогать, для этого есть разные способы — прежде всего, «финансовые, в том числе и у Европы». Глава России напомнил, что и европейцы «несут ответственность за то, что там произошло».

Путин подчеркнул, что «нельзя повторять ошибок прошлого, нельзя навязывать афганскому народу то, что пытался навязать Советский Союз».