Осло, 21 октября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. 21 октября в Бодо (Норвегия) на стадионе «Аспмира» футбольный клуб «Буде-Глимт» в матче третьего тура группового этапа Лиги Конференций УЕФА разгромил римскую «Рому» со счетом 6:1. Это поражение стало одним из самых крупных в тренерской карьере Жозе Моуриньо.

Дмитрий Голубович Жозе Моуриньо

В последний раз Моуриньо терпел настолько крупное поражение в 2010 году («Барселона» 5:0 «Реал»).

Забитыми мячами в составе норвежского коллектива отметились Эрик Ботейм (8', 52', 80'), Патрик Берг (20') и Амал Пеллегрино (78'). Единственный мяч «волков» на 28-й минуте забил испанский фланговый нападающий Карлес Перес после передачи Амаду Диавара.

Составы команд:

«Буде-Глимт»: Хайкин, Лоде (Хойбраатен, 81'), Сампстед, Бьоркан, Мое, Берг, Конрадсен (Хаген, 90'), Фет (Ветлесен, 81'), Сольбаккен (Кумсон, 87'), Пеллегрино (Мвука, 87'), Ботейм.

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Калафиори, Рейнолдс, Кумбулла, Вильяр (Мхитарян, 46'), Перес, Диавара (Пеллегрини,60'), Дарбо (Кристанте, 46'), Эль-Шаарави (Абрахам,60'), Майораль (Шомуродов, 46').

На данный момент «Рома» с шестью очками опустилась на вторую позицию в группе C. «Буде-Глимт», одержав вторую победу и набрав семь очков, поднялся на первое место.