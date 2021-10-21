Рим, 21 октября, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Школам Италии остро не хватает учителей математики, заявил в четверг, 21 октября, министр образования Патрицио Бьянки.

geralt Математика

Это тем более насущная задача, что образованию в Италии нужна «фундаментальная реформа», результат которой должен заключаться в увеличении доли школьников, которые будут выбирать изучение техники и точных наук, отметил министр.

Для реализации такой задачи не хватает специалистов, которые могли бы заинтересовать детей, констатировал Бьянки.