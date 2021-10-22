22 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 00:26 — REGNUM Заявление генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы стало поводом для бурной реакции со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 21 октября в социальной сети Facebook.

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

«Типа это он только заметил или просто официальную отмашку дал?» — удивляется Rus K.

Многие пользователи пришли к выводу, что Совбез ООН должен не оглашать очевидные истины, а не допускать, чтобы мир погрузился в очередной страх перед надвигающейся ядерной войной.

«Удивительно, в ООН кто-то внезапно проснулся. А что, раньше этого не видно, что ли, было? И тут даже Россия участия не принимает, а Китай с США меряются военным потенциалом. Скоро дойдёт ситуация до того, что данное оружие где-то придётся применить, потому что китайская экономика показывает неимоверный рост, а Соединённые Штаты вынуждены поднимать планку госдолга, чтобы не случился дефолт. Крайне опасная ситуация для всего мира. Лучше бы ООН наконец-то взяла себя в руки и сделала то, что от неё требуется — остановила приближение ядерной войны», — советует Николай П.

Антониу Гутерреш United Natons

Некоторые комментаторы отмечают, что ООН мало что делает для того, чтобы остановить те или иные кровавые конфликты на земном шаре, но зато звучит с трибуны Совбеза очень и очень много различных речей.

«После Югославии, бомбёжки Белграда НАТОвскими войсками и спокойным созерцанием всего этого со стороны ООН эта говорильня лично меня не интересует. Бесполезное для современного мира образование, которое может только языком чесать, но никакой реальной даже попытки остановить где-либо кровопролитие не совершает», — пишет Алексей А.

Ряд пользователей указывает на то, что пока мало кому удастся обогнать Соединённые Штаты, но есть те, кто, по крайней мере, стремятся.

«У США военный бюджет $740 млрд. Больше денег могут напечатать только в Одессе! Никому не догнать Вашингтон в плане финансирования своих вооружённых сил. Потому никто и не пытается догнать», — считает Руслан С.

Отдельные комментаторы отмечают, что перспектива оказаться первым среди равных — у тех, кто гоняется не за размерами военных бюджетов, а обзаведётся самым перспективным и эффективным вооружением.

«Главное, чтобы голова была. Авианосец стоит миллиарды. А ракета, его уничтожающая, в 1000 раз меньше. Поэтому будущее не за теми, кто тратит деньги на количество вооружения, а за теми, кто преследует качество и опережающие технологии», — указывает Игорь Б.

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Часть людей считает, что если медлить и не вмешаться в возникновение новой гонки вооружений, то остановить её в будущем уже не получиться. Либо Китай даст слабину, либо США уступят своё лидерство Поднебесной, в ином же случае победителей в этом конфликте попросту не останется.

«Виноватых в этом нужно искать сейчас, иначе потом будет просто некого, потому что случиться какая-нибудь заварушка, которая перерастёт в ядерную, и на этом всё закончится, для всех», — предрекает Александр С.

Напомним, 21 октября генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш заявил на заседании Совета Безопасности о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы.