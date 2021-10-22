Елизавета Коробова, 22 октября 2021, 00:26 — REGNUM Заявление генсека Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы стало поводом для бурной реакции со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 21 октября в социальной сети Facebook.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
National Nuclear Security Administration

«Типа это он только заметил или просто официальную отмашку дал?» — удивляется Rus K.

Многие пользователи пришли к выводу, что Совбез ООН должен не оглашать очевидные истины, а не допускать, чтобы мир погрузился в очередной страх перед надвигающейся ядерной войной.

«Удивительно, в ООН кто-то внезапно проснулся. А что, раньше этого не видно, что ли, было? И тут даже Россия участия не принимает, а Китай с США меряются военным потенциалом. Скоро дойдёт ситуация до того, что данное оружие где-то придётся применить, потому что китайская экономика показывает неимоверный рост, а Соединённые Штаты вынуждены поднимать планку госдолга, чтобы не случился дефолт. Крайне опасная ситуация для всего мира. Лучше бы ООН наконец-то взяла себя в руки и сделала то, что от неё требуется — остановила приближение ядерной войны», — советует Николай П.

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш
United Natons

Некоторые комментаторы отмечают, что ООН мало что делает для того, чтобы остановить те или иные кровавые конфликты на земном шаре, но зато звучит с трибуны Совбеза очень и очень много различных речей.

«После Югославии, бомбёжки Белграда НАТОвскими войсками и спокойным созерцанием всего этого со стороны ООН эта говорильня лично меня не интересует. Бесполезное для современного мира образование, которое может только языком чесать, но никакой реальной даже попытки остановить где-либо кровопролитие не совершает», — пишет Алексей А.

Ряд пользователей указывает на то, что пока мало кому удастся обогнать Соединённые Штаты, но есть те, кто, по крайней мере, стремятся.

«У США военный бюджет $740 млрд. Больше денег могут напечатать только в Одессе! Никому не догнать Вашингтон в плане финансирования своих вооружённых сил. Потому никто и не пытается догнать», — считает Руслан С.

Отдельные комментаторы отмечают, что перспектива оказаться первым среди равных — у тех, кто гоняется не за размерами военных бюджетов, а обзаведётся самым перспективным и эффективным вооружением.

«Главное, чтобы голова была. Авианосец стоит миллиарды. А ракета, его уничтожающая, в 1000 раз меньше. Поэтому будущее не за теми, кто тратит деньги на количество вооружения, а за теми, кто преследует качество и опережающие технологии», — указывает Игорь Б.

Пуск крылатой ракеты Томагавк
Пуск крылатой ракеты Томагавк
U.S. Navy

Часть людей считает, что если медлить и не вмешаться в возникновение новой гонки вооружений, то остановить её в будущем уже не получиться. Либо Китай даст слабину, либо США уступят своё лидерство Поднебесной, в ином же случае победителей в этом конфликте попросту не останется.

«Виноватых в этом нужно искать сейчас, иначе потом будет просто некого, потому что случиться какая-нибудь заварушка, которая перерастёт в ядерную, и на этом всё закончится, для всех», — предрекает Александр С.

Напомним, 21 октября генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш заявил на заседании Совета Безопасности о начале новой гонки вооружений и наивысшем за 40 лет уровне ядерной угрозы.