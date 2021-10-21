Рим, 21 октября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. На предприятиях Италии, где работает 50 человек и более, будет внедрена автоматизированная система проверки действия COVID-сертификатов работников, сообщили в национальном институте социального обеспечения в четверг, 21 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

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Это позволит работникам и работодателям экономить время и ресурсы на проведение проверок.

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С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.