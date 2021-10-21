Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. У афганского народа должна появиться возможность жить в безопасности и развиваться, процветать. Россия заинтересована в этом, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»»

Отметив, что Москва заинтересована в том, чтобы Афганистан «вышел из непрекращающейся перманентной гражданской войны», президент добавил:

«И чтобы народ этой многострадальной, без всякого преувеличения, страны почувствовал себя в рамках своих национальных границ и в безопасности и имел бы шансы на развитие и процветание».

Он отметил, что Россия будет стремиться к тому, чтобы приблизить это время. Но и США и страны Европы не должны снимать с себя ответственности за происходящее в республике.