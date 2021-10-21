Вашингтон, 21 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Источники Reuters сообщили 21 октября, что программы Пентагона по созданию гиперзвукового оружия потерпели неудачу.

Nationalinterest.org Гиперзвуковое оружие

Одна из ракет-носителей с гиперзвуковым оружием не смогла взлететь, сообщили источники, которым известно о результатах испытаний. Других деталей не предоставлено.

При этом ранее в Пентагоне заявили, что все три испытания прошли успешно 20 октября.

Напомним, в Вашингтоне заявили, что уже в 2020 году США намерены провести испытательные пуски гиперзвукового оружия для ВМС и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара. Как уточнил заместитель куратора программы гиперзвукового оружия при Пентагоне Майк Уайт, Вашингтон уже перешёл от стадии разработки к стадии создания прототипов.